«Вел себя агрессивно, на замечания не реагировал»: конфликт ученика и учителя произошел в школе Иркутской области

Неприятный инцидент, который вызывает много вопросов, произошел в одной из школ в Баяндаевском районе Иркутской области. Интернет облетело видео, где плачущая мама одного из учеников утверждает, якобы ее 13-летнего сына пытался задушить учитель физики. Со слов матери, столкновение между школьником и педагогом произошло после того, как подросток решил дать сдачи своему обидчику, но тот убежал.