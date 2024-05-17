«Вел себя агрессивно, на замечания не реагировал»: конфликт ученика и учителя произошел в школе Иркутской области

Неприятный инцидент, который вызывает много вопросов, произошел в одной из школ в Баяндаевском районе Иркутской области. Интернет облетело видео, где плачущая мама одного из учеников утверждает, якобы ее 13-летнего сына пытался задушить учитель физики. Со слов матери, столкновение между школьником и педагогом произошло после того, как подросток решил дать сдачи своему обидчику, но тот убежал.
В истории разбираются правоохранители. Уже известны некоторые официальные подробности.
— По предварительной информации, между двумя школьниками возник словесный конфликт, во время которого один из несовершеннолетних вел себя агрессивно и на замечания преподавателей не реагировал, — пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.
Также, как стало известно КП-Иркутск, 13-летний подросток стоит на учете в ПДН и считается проблемным. А дети, которые находились в классе, утверждают, что педагог не виноват, а школьник сам на него бросался. Учитель был вынужден выставить руки и удерживать его.
— По возвращению домой подросток обнаружил повреждения в районе шеи, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
— Следователи Эхирит-Булагатского района проверяют сообщение о конфликте, в результате которого, по мнению матери, пострадал ее несовершеннолетний сын. Выясняются все обстоятельства и достоверность произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято правовое решение, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Прокуратура Баяндаевского района контролирует ход и итоги проверки организованной СК и полицией.