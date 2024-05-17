Власти предупредили жителей Новороссийска о стрельбе в Мысхако

«По Мысхако планово предупредительная стрельба. Под контролем», — уточнил замглавы города.
Стрельбы в Мысхако организовали после ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. В городе пресекли атаку более 10 дронов.
В селе Мысхако под Новороссийском организуют стрельбы. Об этом предупредил замглавы города Александр Яменсков в своем Telegram-канале.
«По Мысхако планово предупредительная стрельба. Под контролем», — уточнил замглавы города.
Стрельбы в Мысхако организовали после ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. В городе пресекли атаку более 10 дронов.