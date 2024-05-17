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Власти предупредили жителей Новороссийска о стрельбе в Мысхако

В селе Мысхако под Новороссийском организуют стрельбы. Об этом предупредил замглавы города Александр Яменсков в своем Telegram-канале.

«По Мысхако планово предупредительная стрельба. Под контролем», — уточнил замглавы города.

Стрельбы в Мысхако организовали после ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. В городе пресекли атаку более 10 дронов.