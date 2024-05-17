В Новороссийске похитили 146 млн рублей на реконструкции военных объектов

Экс-руководителя компании судили по делу о мошенничестве при реконструкции военных объектов, пишет «Ъ».
В ноябре 2023 года господина Белотурова признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к трем годам колонии общего режима. В материалах суда сказано, что мошенничество было совершено в ходе реализации федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005—2020 годах».
По программе в том числе должны были реконструировать причалы в Геопорту Новороссийска. Обвинение заявило, что в 2017 году один из подрядчиков решил похитить средства Минобороны за счет приобретения более дешевого оборудования, чем предусмотрено проектом. К реализации плана злоумышленник привлек трех сообщников, среди которых был и упомянутый Иван Белотуров, занимавшийся поставками импортного оборудования. В итоге подрядчики в 2018 году установили на причалы китайские отбойные устройства для швартовки вместо предусмотренного проектом европейского оборудования, чем причинили ущерб 146 млн руб.
Нарушения выявили только в 2022 году. Было возбуждено уголовное дело. В отношении сообщников Ивана Белотурова недавно начались слушания в Октябрьском суде Новороссийска.