Два человека погибли на даче во время пожара в Самарской области

В ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» рассказали, что вызов поступил после полуночи, в 0:10. Прибыв на место, сотрудники отделения ПСЧ № 146 ПСО № 30 Ставропольского района противопожарной службы Самарской области установили, что горит кирпичный двухэтажный дом. Огнем была охвачена площадь 50 кв. м, возникла угроза соседним зданиям. Произошло частичное обрушение кровли и полное обрушение межэтажного перекрытия.