Два человека погибли на даче во время пожара в Самарской области

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, пожар, случившийся ночью в пятницу, 17 мая, в доме на территории дачного массива в селе Тимофеевка, унес жизни двух человек.
В ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» рассказали, что вызов поступил после полуночи, в 0:10. Прибыв на место, сотрудники отделения ПСЧ № 146 ПСО № 30 Ставропольского района противопожарной службы Самарской области установили, что горит кирпичный двухэтажный дом. Огнем была охвачена площадь 50 кв. м, возникла угроза соседним зданиям. Произошло частичное обрушение кровли и полное обрушение межэтажного перекрытия.
Пожар был полностью потушен к 4 часам 17 мая.
По данному факту начата доследственная проверка, по итогам которой будет установлена причина возгорания, заявил заместитель прокурора Ставропольского района Самарской области Дмитрий Репетев.