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Два человека погибли на даче во время пожара в Самарской области

Дом в селе Тимофеевка Ставропольского района загорелся ночью 17 мая 2024 года.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, пожар, случившийся ночью в пятницу, 17 мая, в доме на территории дачного массива в селе Тимофеевка, унес жизни двух человек.

В ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» рассказали, что вызов поступил после полуночи, в 0:10. Прибыв на место, сотрудники отделения ПСЧ № 146 ПСО № 30 Ставропольского района противопожарной службы Самарской области установили, что горит кирпичный двухэтажный дом. Огнем была охвачена площадь 50 кв. м, возникла угроза соседним зданиям. Произошло частичное обрушение кровли и полное обрушение межэтажного перекрытия.

Пожар был полностью потушен к 4 часам 17 мая.

По данному факту начата доследственная проверка, по итогам которой будет установлена причина возгорания, заявил заместитель прокурора Ставропольского района Самарской области Дмитрий Репетев.

пожары