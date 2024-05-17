Сигнал воздушной опасности и 44 БПЛА: что известно о попытке атаки на Кубань

Ночью 17 мая в Краснодарском крае пресечена очередная попытка террористической атаки с применением дронов со стороны киевского режима. БПЛА перехватили и уничтожили в Новороссийске и в Туапсинском районе. ВСУ также запустили дроны самолетного типа на Крымский полуостров, Белгородскую и Курскую области. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров. Что известно к этому часу о массовой террористической атаке — рассказывает ИА KrasnodarMedia.