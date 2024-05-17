Сигнал воздушной опасности и 44 БПЛА: что известно о попытке атаки на Кубань

Ночью 17 мая в Краснодарском крае пресечена очередная попытка террористической атаки с применением дронов со стороны киевского режима. БПЛА перехватили и уничтожили в Новороссийске и в Туапсинском районе. ВСУ также запустили дроны самолетного типа на Крымский полуостров, Белгородскую и Курскую области. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров. Что известно к этому часу о массовой террористической атаке — рассказывает ИА KrasnodarMedia.
Об атаке БПЛА в Новороссийске жителям Кубани рассказали ночью.
— Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал в Telegram (18+) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев о ситуации в городе-герое в 4.13 17 мая.
Глава региона обратился к жителям Новороссийска с просьбой сохранять спокойствие, не публиковать фото и видео работы ПВО в соцсетях.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 4.19 в Telegram (18+) выложил пост с предупреждением о воздушной опасности.
— Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон! — попросил новороссийцев глава города.
— Уважаемые жители, на время действия сигнала воздушной тревоги не работает общественный транспорт. Школьные автобусы также не осуществляют перевозку детей, — предупредил новороссийцев заместитель главы города Александр Яменсков в 6.19.
в 6.35 чиновник объявил, что общественный транспорт выпускают на маршруты.
В 7.02 Андрей Кравченко опубликовал пост о том, что на территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности.
Школы и детские сады в городе работают в штатном режиме, но, в управлении образования мэрии предупредили, что решение о том, направлять ребенка в образовательное учреждение — решение родителей.
— Уважаемые родители, не стоит переживать о наличии пропуска уроков 17 мая, — уточнили в ведомстве.
В некоторых пабликах в Новороссийске уже зафиксированы фейки о якобы падении беспилотника, пожаре и просьбы прийти на станцию переливания крови.
— В социальных сетях появляется недостоверная информация. Доверяйте, пожалуйста, только официальным источникам, — обратились к горожанам в МЦУ Новороссийска.
В Туапсинском районе, по информации главы муниципалитета Сергея Бойко, была совершена попытка террористической атаки с использованием двух БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе.
— В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ. Специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет, — уточнил Бойко.
В 6.12 в ЕДДС по Туапсинскому району сообщили о том, что пожар локализован.
В минобороны сообщили, что над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено 44 БПЛА самолетного типа, над Крымом — 51 дрон, над Белгородской областью — шесть БПЛА, над Курской областью −1.
ВС РФ сбили 44 беспилотника над Краснодарским краем 17 мая.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.