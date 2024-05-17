Петербуржца, натравившего питбуля на прохожих, задержала полиция

Утром 16 мая в полицию Калининского района поступил сигнал, что у дома № 107к4 на Гражданском проспекте собака покусала женщину. Пострадавшая пояснила, что она выгуливала своего питомца, как внезапно к ним прибежал агрессивный питбуль и напал на них. Перепуганная петербурженка бросилась разнимать животных, но в это время хозяин питбуля вел себя вызывающе — подбадривал и стравливал своего пса. Горожанина задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.