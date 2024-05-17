Петербуржца, натравившего питбуля на прохожих, задержала полиция

Утром 16 мая в полицию Калининского района поступил сигнал, что у дома № 107к4 на Гражданском проспекте собака покусала женщину. Пострадавшая пояснила, что она выгуливала своего питомца, как внезапно к ним прибежал агрессивный питбуль и напал на них. Перепуганная петербурженка бросилась разнимать животных, но в это время хозяин питбуля вел себя вызывающе — подбадривал и стравливал своего пса. Горожанина задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— После ЧП пострадавшая обратилась в медпункт за помощью, а после написала заявление в полицию. Однако спустя считанные минуты в отдел поступило аналогичное сообщение о собаке, которая укусила мужчину, — уточнило ведомство.
Петербуржец рассказал, что инцидент произошел у дома № 109к2 на Гражданском проспекте. Он пояснил, что между ним и незнакомцем вспыхнул конфликт, во время которого тот спустил с поводка свою собаку и распылил в его сторону перцовый баллончик. Пострадавшего госпитализировали, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Стражи правопорядка установили личность и задержали владельца питбуля. Им оказался 30-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство). Собаку изъяли в качестве вещественного доказательства, добавили полицейские.