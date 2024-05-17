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В Урюпинске Волгоградской области попрощаются с погибшим в СВО Петром Аносовым

В субботу урюпинцы простятся со своим земляком гвардии рядовым Петром Александровичем Аносовым.

Источник: Волгоградская правда

В зоне СВО Петр Аносов находился с 24 февраля 2022 года. Он воевал мужественно и самоотверженно, став примером для боевых товарищей и настоящим наставником для более молодых бойцов.

Погиб 50-летний мужчина в ходе выполнения боевого задания под Новомихайловкой. Дома у него остались жена и дети.

Как сообщает администрация Урюпинска, прощание с бойцом состоится 18 мая, в 11.00 пройдет отпевание в Покровском храме, а в 12.00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.