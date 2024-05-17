В Урюпинске Волгоградской области попрощаются с погибшим в СВО Петром Аносовым

В зоне СВО Петр Аносов находился с 24 февраля 2022 года. Он воевал мужественно и самоотверженно, став примером для боевых товарищей и настоящим наставником для более молодых бойцов.
Погиб 50-летний мужчина в ходе выполнения боевого задания под Новомихайловкой. Дома у него остались жена и дети.
Как сообщает администрация Урюпинска, прощание с бойцом состоится 18 мая, в 11.00 пройдет отпевание в Покровском храме, а в 12.00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.