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В администрации Токсовского городского поселения прошли обыски

В администрации МО «Токсовское городское поселение» в Ленинградской области 15 мая прошли обыски по уголовному дело о даче взятки гендиректором застройщика за сдачу в эксплуатацию недостроенного дома, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области.

В пресс-службе сообщили, что следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По версии следствия, в 2017 году гендиректор компании-застройщика передал сотруднику администрации Токсовского городского поселения 500 тыс. руб. за ввод в эксплуатацию недостроенного жилого дома, построенного с грубыми нарушениями. В частности, дом не был подключен к сети электроснабжения. Квартиры в этом доме приобретались администрацией за бюджетные средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на расселение аварийного жилья.

Гендиректор застройщика задержан. По месту его жительства прошли обыски.

ФСБ