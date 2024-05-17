В администрации Токсовского городского поселения прошли обыски

В пресс-службе сообщили, что следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По версии следствия, в 2017 году гендиректор компании-застройщика передал сотруднику администрации Токсовского городского поселения 500 тыс. руб. за ввод в эксплуатацию недостроенного жилого дома, построенного с грубыми нарушениями. В частности, дом не был подключен к сети электроснабжения. Квартиры в этом доме приобретались администрацией за бюджетные средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на расселение аварийного жилья.