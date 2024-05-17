Силовики обнаружили у двух бухарцев схрон незаконного боевого оружия

Спецоперация была проведена по наводке о предстоящей сделке по продаже оружия. Одного из торговцев задержали при попытке сбыта пистолета Макарова.
При последующих обысках в доме 51-летнего гражданина правоохранители обнаружили три пистолета Макарова и 21 патрон к нему, пистолет ТТ с пятью патронами, а также глушитель. Все это он совместно со своими подельниками завез контрабандой из России и прятал у себя на крыше.
Судебная баллистическая экспертиза показала, что оружие и боеприпасы являются боевыми и пригодны для использования.
В доме у его подельника было обнаружено два охотничьих ружья и шесть патронов. Документов на оружие и боеприпасы не оказалось.
В отношении этих граждан возбудили дело по статьям 246 (контрабанда) и 248 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса. Ведется следствие.
Напомним, что ранее сообщалось о двух задержаниях в Фергане при попытке провезти контрабандой пневматическое оружие. Также в Самарканде пытались продать пистолет Макарова.