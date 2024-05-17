Силовики обнаружили у двух бухарцев схрон незаконного боевого оружия

При последующих обысках в доме 51-летнего гражданина правоохранители обнаружили три пистолета Макарова и 21 патрон к нему, пистолет ТТ с пятью патронами, а также глушитель. Все это он совместно со своими подельниками завез контрабандой из России и прятал у себя на крыше.