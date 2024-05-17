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Силовики обнаружили у двух бухарцев схрон незаконного боевого оружия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое жителей Бухары хранили у себя дома незаконное оружие и патроны. При проведении оперативных мероприятий силовики среди прочего нашли даже глушитель. О случае рассказали в СГБ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Спецоперация была проведена по наводке о предстоящей сделке по продаже оружия. Одного из торговцев задержали при попытке сбыта пистолета Макарова.

При последующих обысках в доме 51-летнего гражданина правоохранители обнаружили три пистолета Макарова и 21 патрон к нему, пистолет ТТ с пятью патронами, а также глушитель. Все это он совместно со своими подельниками завез контрабандой из России и прятал у себя на крыше.

Судебная баллистическая экспертиза показала, что оружие и боеприпасы являются боевыми и пригодны для использования.

В доме у его подельника было обнаружено два охотничьих ружья и шесть патронов. Документов на оружие и боеприпасы не оказалось.

В отношении этих граждан возбудили дело по статьям 246 (контрабанда) и 248 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Напомним, что ранее сообщалось о двух задержаниях в Фергане при попытке провезти контрабандой пневматическое оружие. Также в Самарканде пытались продать пистолет Макарова.