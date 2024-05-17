Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

«Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.