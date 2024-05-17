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Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заочно приговорил местного жителя к 18 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев», — добавили в прокуратуре.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

ФСБ