Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

«Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев», — добавили в прокуратуре.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.