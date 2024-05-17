10-летняя девочка умерла во время занятий физкультурой в школе Севастополя

В одной из школ Севастополя во время занятий физкультурой погибла 10-летняя девочка, ученица 3 класса. Организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства и иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней. В настоящее время назначена и проведена медицинская экспертиза, — прокомментировали в ведомстве.