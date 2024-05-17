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10-летняя девочка умерла во время занятий физкультурой в школе Севастополя

Назначена медицинская экспертиза.

Источник: KrasnodarMedia.su

Следователи Севастополя проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетней школьницы. Девочка умерла в школе на уроке физкультуры, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по региону.

В одной из школ Севастополя во время занятий физкультурой погибла 10-летняя девочка, ученица 3 класса. Организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства и иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней. В настоящее время назначена и проведена медицинская экспертиза, — прокомментировали в ведомстве.

В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.

СК