10-летняя девочка умерла во время занятий физкультурой в школе Севастополя

Следователи Севастополя проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетней школьницы. Девочка умерла в школе на уроке физкультуры, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по региону.
В одной из школ Севастополя во время занятий физкультурой погибла 10-летняя девочка, ученица 3 класса. Организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства и иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней. В настоящее время назначена и проведена медицинская экспертиза, — прокомментировали в ведомстве.
В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.