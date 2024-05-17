Саровчанин перевел мошенникам миллион рублей

По данным следствия, потерпевшему позвонил неизвестный и представился посредником валютной биржи. Собеседник предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Саровчанин скачал приложение для торговли и стал разбираться с финансовыми сделками. Он перевел на инвестиционный счет сначала 100 тыс. руб., а затем еще 990 тыс. После этого мнимый брокер сообщил, что в системе произошел сбой, и деньги нужно внести повторно. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.