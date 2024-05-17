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Саровчанин перевел мошенникам миллион рублей

Житель Сарова написал заявление в полицию после того, как лишился более 1 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Источник: Коммерсантъ

По данным следствия, потерпевшему позвонил неизвестный и представился посредником валютной биржи. Собеседник предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Саровчанин скачал приложение для торговли и стал разбираться с финансовыми сделками. Он перевел на инвестиционный счет сначала 100 тыс. руб., а затем еще 990 тыс. После этого мнимый брокер сообщил, что в системе произошел сбой, и деньги нужно внести повторно. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция ищет подозреваемых и рекомендует гражданам быть внимательнее с финансовыми сделками. За две праздничные майские недели жители региона отдали мошенникам более 90 млн руб.