Полицейские задержали южноуральцев, напавших на знакомого по переписке

Со своими грабителями 31-летний челябинец начал переписываться в Сети. Мужчину пригласили в гости в посёлок Западный. Правда, приём устроили не самый тёплый — встретили на улице и забрали у него все деньги и гаджеты на общую сумму 33 тысячи рублей. Затем потерпевшему выстрелили в лицо из сигнального пистолета, чтобы тот не видел, в какую сторону побежали нападавшие. После они ещё и перевели себе деньги со счёта мужчины через приложение в украденном смартфоне.