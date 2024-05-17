Полицейские задержали южноуральцев, напавших на знакомого по переписке

В Сосновском районе задержали двух мужчин, которые напали с сигнальным пистолетом на знакомого из интернета, чтобы его ограбить. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Со своими грабителями 31-летний челябинец начал переписываться в Сети. Мужчину пригласили в гости в посёлок Западный. Правда, приём устроили не самый тёплый — встретили на улице и забрали у него все деньги и гаджеты на общую сумму 33 тысячи рублей. Затем потерпевшему выстрелили в лицо из сигнального пистолета, чтобы тот не видел, в какую сторону побежали нападавшие. После они ещё и перевели себе деньги со счёта мужчины через приложение в украденном смартфоне.
Потерпевший обратился в полицию. Злоумышленников вычислили и задержали в съёмной квартире в микрорайоне Залесье. 33-летний и 25-летний мужчины были пьяны. Уточняется, что один из них ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Часть похищенного у южноуральцев изъяли. Телефон жертвы грабители уже успели продать.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.