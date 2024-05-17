Люди в панике, рядом скорая: ДТП с участием ребенка произошло во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Снеговая Падь произошла авария. По словам очевидцев, сбили ребенка.
Как рассказали владивостокцы, на ребенка наехали прямо на пешеходном переходе в районе дома на Анны Щетининой, 15. Отметим, что здесь неподалеку находится школа.
Обеспокоенные очевидцы вызвали скорую, рядом с пострадавшим собралась настоящая толпа паникующих жителей. Возраст ребенка и его состояние пока неизвестны, как и то, остался ли сбивший его водитель на месте аварии или поспешил скрыться. С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на Камчатке под колеса «УАЗ-Патриот» попал семилетний мальчик. Он вышел из дома и направлялся в сторону машины родителей, но стал участником аварии. Школьника госпитализировали в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» с ушибами.