Люди в панике, рядом скорая: ДТП с участием ребенка произошло во Владивостоке

Обеспокоенные очевидцы вызвали скорую, рядом с пострадавшим собралась настоящая толпа паникующих жителей. Возраст ребенка и его состояние пока неизвестны, как и то, остался ли сбивший его водитель на месте аварии или поспешил скрыться. С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью.