Воронежец «продлил» действие сим-карты за 8 млн рублей

Жертвой мошенников стал 54-летний житель Воронежа, которого злоумышленник убедил в необходимости продления срока действия договора на услуги мобильной связи. Воронежец в течение недели переводил аферистам деньги и лишился в общей сложности более 8 млн рублей. Об этом случае рассказали в региональном ГУ МВД.
Собеседник воронежца, назвавшийся представителем компании сотовой связи, попросил мужчину назвать код из SMS-сообщения. После этого с жертвой связались мошенники, заявившие, что они — представители портала госуслуг. Они рассказали мужчине, что его личный кабинет якобы взломан.
— Далее собеседники заверили воронежца в том, что теперь злоумышленники воспользуются его персональными данными для хищения денежных средств с банковских счетов и оформления кредитных договоров. Следуя поступающим рекомендациям, заявитель в течение нескольких дней объезжал банковские организации, снимал свои сбережения и тут же переводил их на «безопасные» счета мошенников. Помимо личных денежных средств, имеющихся у него от продажи квартиры, потерпевший оформил на себя несколько кредитов и полученные деньги также отправил аферистам, — описали дальнейшее развитие событий в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Аферистов разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
— Воронежские полицейские призывают граждан особенно внимательно относиться к поступающим телефонным звонкам с неизвестных номеров, в том числе в мессенджерах. В идеале просто игнорировать подобные звонки. Если избежать этого не удается, сохранять бдительность при дистанционном общении с неизвестными, в том числе представляющимися сотрудниками банковских организаций или правоохранительных структур, и уж тем более не совершать никаких финансовых операций по их указаниям, — обратились стражи порядка к жителям региона.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как 24-летняя инженер производственно-технического отдела отдала мошенникам более 1,5 млн рублей. На мобильный телефон девушки позвонил незнакомец, который назвался сотрудником центрального аппарата правоохранительного ведомства. Он убедил собеседницу, что с ее банковского счета списывают деньги в пользу граждан недружественного государства.