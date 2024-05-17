Воронежец «продлил» действие сим-карты за 8 млн рублей

— Далее собеседники заверили воронежца в том, что теперь злоумышленники воспользуются его персональными данными для хищения денежных средств с банковских счетов и оформления кредитных договоров. Следуя поступающим рекомендациям, заявитель в течение нескольких дней объезжал банковские организации, снимал свои сбережения и тут же переводил их на «безопасные» счета мошенников. Помимо личных денежных средств, имеющихся у него от продажи квартиры, потерпевший оформил на себя несколько кредитов и полученные деньги также отправил аферистам, — описали дальнейшее развитие событий в полиции.