В Винницкой области повреждено оборудование одного из энергообъектов

«В Винницкой области повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Обесточивались более 23 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах», — говорится в сообщении в Telegram -канале ведомства.
Кроме того, в ночные и утренние часы в пятницу почти во всех регионах применялись стабилизационные отключения потребителей. В Сумской области по технологическим причинам краткосрочно выключалась высоковольтная воздушная линия, в результате обесточивались предприятия и бытовые потребители в Сумах и Харькове, а также объекты железной дороги в этом регионе.
По данным Минэнерго, применение графиков почасовых отключений возможно также в пятницу с 19:00 до конца суток.
В последние дни большую часть суток на Украине сохраняется дефицит электроэнергии, для промышленных потребителей действуют графики отключения электричества. В четверг директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что энергетикам «хронически не хватает генерации плюс импорта для текущего уровня потребления». 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины одной из самых сложных и призвал граждан экономить электроэнергию. По его словам, в апреле страна была вынуждена импортировать на треть больше электроэнергии, чем в марте. Он также отметил, что кабмин выделит более 7 млрд гривен (более $180 млн) на восстановление энергосистемы.
15 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что страна за несколько предыдущих недель потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.