В Винницкой области повреждено оборудование одного из энергообъектов

В последние дни большую часть суток на Украине сохраняется дефицит электроэнергии, для промышленных потребителей действуют графики отключения электричества. В четверг директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что энергетикам «хронически не хватает генерации плюс импорта для текущего уровня потребления». 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины одной из самых сложных и призвал граждан экономить электроэнергию. По его словам, в апреле страна была вынуждена импортировать на треть больше электроэнергии, чем в марте. Он также отметил, что кабмин выделит более 7 млрд гривен (более $180 млн) на восстановление энергосистемы.