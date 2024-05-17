В Хабаровске с третьего этажа упала двухлетняя девочка

Происшествие случилось в доме по улице Школьной в Хабаровске. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ребенка доставили в больницу, он находится под наблюдением врачей.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования. Также прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.