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На востоке Казахстана выявили карательный сговор

Усть-Каменогорск. 17 мая. КазТАГ — На востоке Казахстана выявили карательный сговор, сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции.

Источник: КазТАГ

«Установлен факт картельного сговора, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, искажение итогов торгов, аукционов и конкурсов. В связи с чем по указанному факту 11 января департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 159 Кодекса РК “Об административных правонарушениях” и передано на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о ТОО «Outdoor.kz» и ИП «Раммал».

Постановлением САС на ТОО наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере Т478 500, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления антиконкурентных действий, в размере Т463 210 в доход государства.

Сейчас административный штраф оплачен в полном объеме, монопольный доход взыскан в доход государства.