На востоке Казахстана выявили карательный сговор

«Установлен факт картельного сговора, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, искажение итогов торгов, аукционов и конкурсов. В связи с чем по указанному факту 11 января департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 159 Кодекса РК “Об административных правонарушениях” и передано на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении.