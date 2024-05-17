На востоке Казахстана выявили карательный сговор

«Установлен факт картельного сговора, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, искажение итогов торгов, аукционов и конкурсов. В связи с чем по указанному факту 11 января департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 159 Кодекса РК “Об административных правонарушениях” и передано на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении.
Речь идет о ТОО «Outdoor.kz» и ИП «Раммал».
Постановлением САС на ТОО наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере Т478 500, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления антиконкурентных действий, в размере Т463 210 в доход государства.
Сейчас административный штраф оплачен в полном объеме, монопольный доход взыскан в доход государства.