Хабаровчанин изувечил посетителя краевого парка на глазах его подруги

Ни одну из двух версий в ходе расследования не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако правоохранители доподлинно установили, что конфликт и последовавшая за ним расправа имели место, а зачинщиком драки был именно 40-летний Юрий. Последний отказался признавать вину: на допросах он то утверждал, что его жертву уже кто-то избил, то настаивал, что не применял насилие, а лишь оттолкнул потерпевшего.