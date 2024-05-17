Хабаровчанин изувечил посетителя краевого парка на глазах его подруги

В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю, который зверски избил знакомого в краевом парке на почве неприязни. Версии произошедшего расходятся и у подсудимого, и у свидетельницы драки, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Инцидент произошёл в июле прошлого года на территории парка Муравьёва-Амурского. 40-летний Юрий*, который ранее был судим за убийство, ударил кулаком в лицо знакомого Ивана*. Тот упал на землю, после чего агрессор не менее двух раз пнул его в голову сверху вниз. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
Со слов самого Юрия, в парке он якобы подрабатывал охранником — официально же мужчина проходит по делу как безработный. Во время ночного обхода, утверждает подсудимый, он заметил Ивана со своей сожительницей, которые сидели на скамейке и распивали пиво. Юрий сделал паре замечание, после чего началась ссора, переросшая в драку.
Ни одну из двух версий в ходе расследования не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако правоохранители доподлинно установили, что конфликт и последовавшая за ним расправа имели место, а зачинщиком драки был именно 40-летний Юрий. Последний отказался признавать вину: на допросах он то утверждал, что его жертву уже кто-то избил, то настаивал, что не применял насилие, а лишь оттолкнул потерпевшего.
«Версии подсудимого о непричастности к совершению преступления были опровергнуты государственным обвинителем. Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировал «АиФ-Дальинформ» старший помощника прокурора Центрального района Алексей Пешков.
* имена подсудимого и потерпевшего изменены.