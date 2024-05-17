Последние новости о падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на 17 мая 2024: Готовится экспертиза тормозов транспорта

Еще одно разбирательство развернулось против самого водителя — многодетного отца и уроженца Таджикистана — Курбонова. В отношении него ведется дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть». Курбонов в отличие от Халилова вел себя на суде совершенно иначе — он раскаялся в содеянном, принес свои соболезнования и извинения родственникам погибших. Во время процесса он заявил, что причиной аварии могли стать неисправные тормоза, однако так это или нет, выяснят эксперты. Мужчину отправили под стражу до 9 июля. Однако защита уже успела обжаловать его двухмесячный арест, сославшись как раз на то, что суду не были предоставлены необходимые материалы и доказательства.