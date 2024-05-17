Последние новости о падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на 17 мая 2024: Готовится экспертиза тормозов транспорта

Со дня трагедии на Поцелуевом мосту, где автобус пробил ограждение и за считанные секунды затонул в реке Мойке, прошла ровно неделя.
Происшествие унесло жизни семи человек. Выжить удалось 44-летнему водителю Рахматшоху Курбонову и 56-летнему пассажиру Александру.
За это время в городе на Неве завели несколько уголовных дел. Одним из первых стало разбирательство по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» против начальника автоколонны компании-перевозчика «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. К слову, следователи заявили, что водителю общественного транспорта в течение нескольких дней не давали достаточного времени на отдых, на что сам Курбонов также жаловался. Однако не меньшие вопросы у страж правопорядка вызывает техническое состояние утонувшего в Мойке автобуса. В скором времени эксперты представят результаты экспертизы.
— В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, в том числе техническая экспертиза, которая позволит установить состояние транспорта. Следователи также провели обыски в ООО «Такси», изъяли рабочую документацию, связанную с этой деятельностью, для изучения. Кроме того, были опрошены руководящие сотрудники фирмы, диспетчер и иные ответственные лица, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Надо сказать, что во время судебного заседания Халилов признал свою вину, но лишь частично. Он просил на домашнем аресте, однако суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 10 июля. К слову, следователям также удалось разыскать генерального директора «Такси» Павла Кузнецова. Бизнесмена заподозрили по статье о фальсификации юридического лица. Если говорить простыми словами, то коммерсанта считают номиналом. Ведь фактическим управлением фирмы он не занимался, но числился при этом его руководителем.
Еще одно разбирательство развернулось против самого водителя — многодетного отца и уроженца Таджикистана — Курбонова. В отношении него ведется дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть». Курбонов в отличие от Халилова вел себя на суде совершенно иначе — он раскаялся в содеянном, принес свои соболезнования и извинения родственникам погибших. Во время процесса он заявил, что причиной аварии могли стать неисправные тормоза, однако так это или нет, выяснят эксперты. Мужчину отправили под стражу до 9 июля. Однако защита уже успела обжаловать его двухмесячный арест, сославшись как раз на то, что суду не были предоставлены необходимые материалы и доказательства.
— Прошу суд избрать в отношении Курбонова меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу регистрации и проживания, согласно имеющимся в деле документами, либо запрет определенных действий с ограничениями на усмотрение суда, либо отменить постановление и оставить разрешение вопроса по мере пресечения на усмотрение следователя — сказано в апелляции.
Кроме того, защита обратила внимание суда на то, что следователь не приобщил к материалам дела информацию о прохождении автобусом технического обслуживания, заключения эксперта о техническом состоянии транспорта в момент ДТП. При этом у Курбонова есть многодетная семья, которая нуждается в кормильце, и ипотека.
Но у следствия есть свои версии случившегося. Убедительности одной из них придал выживший 56-летний пассажир Александр. По данным источника SPB.KP.RU в правоохранительных органах, водитель мог перепутать педали.
— Думал, что давит на тормоз, но на самом деле продолжал еще сильнее нажимать на газ. Выживший свидетель утверждает, что после того, как автобус ударился о бордюр, он начал ускоряться. Если бы тормоза действительно отказали, автобус бы остановился на стадии якорей у Военно-морского музея, — рассказал собеседник.
Что именно стало причиной происшествия на Поцелуевом мосту, выяснят специалисты. Ожидается, что в скором времени общественности представят результаты экспертизы, которая прольет свет на трагические событие на реке Мойке, которые город будет переживать еще очень долго.