Воронежскую пенсионерку, пострадавшую при атаке БПЛА, выписали из больницы

Пострадавшую при атаке БПЛА в Левобережном районе жительницу Воронежа выписали из больницы. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. 13 мая она вернулась домой, и теперь будет проходить амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.
Напомним, что атака дронов на Воронеж произошла 18 апреля. Поврежденными оказались 14 домов и четыре машины. В ответ наша ПВО сбила три малогабаритных воздушных нара и один беспилотник.