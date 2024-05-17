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Воронежскую пенсионерку, пострадавшую при атаке БПЛА, выписали из больницы

Женщина провела в медучреждении почти месяц.

Пострадавшую при атаке БПЛА в Левобережном районе жительницу Воронежа выписали из больницы. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. 13 мая она вернулась домой, и теперь будет проходить амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Напомним, что атака дронов на Воронеж произошла 18 апреля. Поврежденными оказались 14 домов и четыре машины. В ответ наша ПВО сбила три малогабаритных воздушных нара и один беспилотник.