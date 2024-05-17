Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в кстовском бассейне

Трагедия случилась в прошлом году.

Источник: Время

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели ребенка в бассейне в Кстове. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Трагедия случилась в октябре 2023 года. Мальчик во время учебного занятия по плаванию на длительное время остался без присмотра тренеров и утонул. К уголовной ответственности по данному факту привлекаются только лица, непосредственно проводившие занятие.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась мать погибшего. Она указывает на неполноту и затяжной характер следствия.

Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ и Бастрыкин поручал представить по ней доклад. Она затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад об установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

СК