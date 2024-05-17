Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в кстовском бассейне

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели ребенка в бассейне в Кстове. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Трагедия случилась в октябре 2023 года. Мальчик во время учебного занятия по плаванию на длительное время остался без присмотра тренеров и утонул. К уголовной ответственности по данному факту привлекаются только лица, непосредственно проводившие занятие.
В комментариях в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась мать погибшего. Она указывает на неполноту и затяжной характер следствия.
Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ и Бастрыкин поручал представить по ней доклад. Она затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад об установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.