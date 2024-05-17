Остин
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летний мальчик пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15 мая пропал 12-летний Ислам Рахматуллаев.

Источник: УМВД по Екатеринбургу

Об этом сообщили в Отделе по связям со СМИ УМВД по города.

Ребенок утром ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиском подростка занимается Отдел полиции № 6 Октябрьского района города.

Рост Ислама 150 сантиметров. У него худощавое телосложение, глаза карего цвета, темные волосы.

В момент пропажи на нем были синяя куртка, футболка в бело-синюю полоску, коричневые штаны. С собой у него был рюкзак темно-синего цвета.

Сообщить о местонахождении Ислама можно по телефонам: 356−42−06 или 102 (02).

В Екатеринбурге, как ранее писал «МК-Урал», нашли 13-летнюю девочку. Информация о найденной девочке появилась 15 мая.

Ребенок пропал 14 мая в Ботаническом микрорайоне. Неизвестно, где она провела ночь.