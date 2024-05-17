12-летний мальчик пропал в Екатеринбурге

Об этом сообщили в Отделе по связям со СМИ УМВД по города.
Ребенок утром ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиском подростка занимается Отдел полиции № 6 Октябрьского района города.
Рост Ислама 150 сантиметров. У него худощавое телосложение, глаза карего цвета, темные волосы.
В момент пропажи на нем были синяя куртка, футболка в бело-синюю полоску, коричневые штаны. С собой у него был рюкзак темно-синего цвета.
Сообщить о местонахождении Ислама можно по телефонам: 356−42−06 или 102 (02).
В Екатеринбурге, как ранее писал «МК-Урал», нашли 13-летнюю девочку. Информация о найденной девочке появилась 15 мая.
Ребенок пропал 14 мая в Ботаническом микрорайоне. Неизвестно, где она провела ночь.