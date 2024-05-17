В Перми возбуждено уголовное дело после массовой драки в центре города

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в центре города, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, которое произошло на улице Ленина возле одного из пермских баров. Толпа молодых людей устроила конфликт, который закончился дракой. На кадрах видео опубликованных в Сети 17 мая заметно, как молодые люди бьют друг друга руками и ногами. В один момент один из участников конфликта начинает избивать обидчиков деревянной битой.
«Уголовное дело по ст. 213 УК РФ “Хулиганство” возбуждено», — рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее ведомство инициировало проверку инцидента. На данный момент правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта.