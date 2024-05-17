После атаки беспилотников на Новороссийск в городе обследуют жилые дома

Что касается городской инфраструктуры, то нанесенный урон незначителен и не повлиял на работу предприятий. Мелкие возгорания были потушены сразу. Ведущие к крупным предприятиям улицы перекрывались до улучшения обстановки. Сразу же после этого была возобновлена работа общественного транспорта.