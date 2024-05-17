Остин
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки беспилотников на Новороссийск в городе обследуют жилые дома

Ночью 17 мая над городом-героем уничтожили 10 БПЛА.

В Новороссийске после атаки беспилотников обследуют жилые дома.

Об этом «Кубань 24» рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Ночью 17 мая над городом-героем уничтожили 10 БПЛА.

Обход жилого фонда нужен, чтобы выявить возможные повреждения.

Что касается городской инфраструктуры, то нанесенный урон незначителен и не повлиял на работу предприятий. Мелкие возгорания были потушены сразу. Ведущие к крупным предприятиям улицы перекрывались до улучшения обстановки. Сразу же после этого была возобновлена работа общественного транспорта.

В своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев выразил благодарность за слаженную и качественную работу и призвал новороссийцев сохранять спокойствие.

Напомним, в Туапсинском районе и Новороссийске возобновили работу школ и детсадов. В Новороссийске родителям рекомендовали самостоятельно принять решение об отправке детей на занятия.