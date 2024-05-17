После атаки беспилотников на Новороссийск в городе обследуют жилые дома

В Новороссийске после атаки беспилотников обследуют жилые дома.
Об этом «Кубань 24» рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.
Ночью 17 мая над городом-героем уничтожили 10 БПЛА.
Обход жилого фонда нужен, чтобы выявить возможные повреждения.
Что касается городской инфраструктуры, то нанесенный урон незначителен и не повлиял на работу предприятий. Мелкие возгорания были потушены сразу. Ведущие к крупным предприятиям улицы перекрывались до улучшения обстановки. Сразу же после этого была возобновлена работа общественного транспорта.
В своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев выразил благодарность за слаженную и качественную работу и призвал новороссийцев сохранять спокойствие.
Напомним, в Туапсинском районе и Новороссийске возобновили работу школ и детсадов. В Новороссийске родителям рекомендовали самостоятельно принять решение об отправке детей на занятия.