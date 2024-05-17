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Врач рассказала про состояние 11-летней девочки, выпавшей из аттракциона в Лиде

Анестезиолог-реаниматолог сказала о состоянии 11-летней девочки, которая выпала из аттракциона в Лиде.

Источник: Комсомольская правда

Анестезиолог-реаниматолог Гродненской областной детской клинической больницы Наталия Омельченко рассказала про состояние 11-летней девочки, которая выпала из аттракциона в Лиде 12 мая, пишет Sputnik.by,

По словам медика, девочка была прооперирована. Омельченко отметила, что восстановление пострадавшей идет довольно интенсивно. Она также уточнила, что, несмотря на множественные травмы, состояние 11-летней девочки стабильное и она идет на поправку. Врач добавила, что ее перевели из реанимации в ортопедо-травматологическое отделение.