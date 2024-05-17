Врач рассказала про состояние 11-летней девочки, выпавшей из аттракциона в Лиде

По словам медика, девочка была прооперирована. Омельченко отметила, что восстановление пострадавшей идет довольно интенсивно. Она также уточнила, что, несмотря на множественные травмы, состояние 11-летней девочки стабильное и она идет на поправку. Врач добавила, что ее перевели из реанимации в ортопедо-травматологическое отделение.