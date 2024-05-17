В Екатеринбурге на улице Победы произошел пожар

Напомним, вечером 15 мая в Екатеринбурге на улице Соболева произошел пожар. На площади 50 квадратных метров горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 20:24. Локализовать пожар удалось к 22:11, а ликвидировать открытое горение — в 22:43.