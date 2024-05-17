В Екатеринбурге на улице Победы произошел пожар

В Екатеринбурге 17 мая произошел пожар в доме по адресу улица Победы, 37. Горела квартира на 13 этаже здания. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
— В квартире горели личные вещи на площади пяти квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС. — Пострадавших нет.
Напомним, вечером 15 мая в Екатеринбурге на улице Соболева произошел пожар. На площади 50 квадратных метров горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 20:24. Локализовать пожар удалось к 22:11, а ликвидировать открытое горение — в 22:43.