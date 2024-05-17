Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Омской области пьют некачественную воду

Проблемой заинтересовалась прокуратура.

Источник: Om1.ru

Во время проверки прокуратура Горьковского района выявила нарушения законодательства о водоснабжении. Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация обеспечивает жителей посёлка Горьковское питьевой водой, которая не отвечает санитарным нормам.

Прокурор района Виктор Копыльцов направил в суд иск с требованием к «Тепловодоканалу» и органу местного самоуправления обеспечить население питьевой водоы по требованиям СанПиН. В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал ответчиков устранить нарушения до 1 июля 2025 года.

ЖКХ