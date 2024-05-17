«Я не виновата»: в Волгограде судят душившую на видео 7-месячную дочь блогершу Ахметову

17 мая прокуратура Волгограда передала в суд материалы уголовного дела в отношении скандальной блогерши Анастасии Ахметовой, которая пыталась задушить 7-месячную дочь. Свои действия фигурантка снимала на видео. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, 25-летняя девушка так и не призналась в содеянном, она считает себя невиновной.
Ахметовой грозит наказание по двум тяжким статьям. Первая — неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с младенцем. Напомним, шокирующее видео обнародовал политик Виталий Бородин, к которому обратился отец девочки. Ахметова, желая отомстить супругу, находившемуся в зоне СВО, за якобы измену. Блогерша записала видеоролик, как душит малышку подушкой и отправила мужчине. Девушка не подумала, что это сможет стать уликой против нее.
Девочку забрали у горе-матери, а на Ахметову возбудили уголовное дело. К слову, она и раньше угрожала убить дочь.
— В ходе предварительного расследования установлено, что в конце августа 2023 года обвиняемая поссорилась со своей матерью и бабушкой, которые высказывали претензии о неисполнении женщиной родительских обязанностей в отношении малолетней дочери, длительном отсутствии дома. Во время конфликта обвиняемая высказывала угрозу о том, что выбросит дочь в окно, — рассказали в областной прокуратуре.
Вторая статья — угроза убийством. Ахметова напала на коллегу Елизавету Баргаеву. Это произошло в октябре 2023 года. Блогерша со своей знакомой приехала к потерпевшей с битой. На следующий день волгоградка подкараулила Баргаеву и ударила электрошокером.
— Вину в инкриминируемых деяниях женщина не признает. Прокуратура Дзержинского района посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного акта, — уточнили в надзорном ведомстве.