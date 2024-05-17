«Я не виновата»: в Волгограде судят душившую на видео 7-месячную дочь блогершу Ахметову

— В ходе предварительного расследования установлено, что в конце августа 2023 года обвиняемая поссорилась со своей матерью и бабушкой, которые высказывали претензии о неисполнении женщиной родительских обязанностей в отношении малолетней дочери, длительном отсутствии дома. Во время конфликта обвиняемая высказывала угрозу о том, что выбросит дочь в окно, — рассказали в областной прокуратуре.