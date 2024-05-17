Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА

«В настоящий момент рабочие группы администрации Новороссийска проводят обходы по установлению и фиксации нанесенного ущерба домам по поступившим сообщениям от жителей с улиц Героев Десантников, Беломорской, им. Дзержинского, Южной, им. Пархоменко, им. Мурата Ахеджака, им. Куникова, проезд Кузнецова, пр. Ленина, 5-я бригада, Ручейной, им. Карамзина и Лейтенанта Шмидта. В дальнейшем жителям окажут помощь в ликвидации последствий», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы города Новороссийска Александра Яменскова.