Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки украинских беспилотников, власти обещают помочь в ликвидации последствий, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.
«В настоящий момент рабочие группы администрации Новороссийска проводят обходы по установлению и фиксации нанесенного ущерба домам по поступившим сообщениям от жителей с улиц Героев Десантников, Беломорской, им. Дзержинского, Южной, им. Пархоменко, им. Мурата Ахеджака, им. Куникова, проезд Кузнецова, пр. Ленина, 5-я бригада, Ручейной, им. Карамзина и Лейтенанта Шмидта. В дальнейшем жителям окажут помощь в ликвидации последствий», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы города Новороссийска Александра Яменскова.