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Убившего бывшую жену в Финляндии уроженца Гатчины приговорили к 15 годам колонии

В Санкт-Петербурге Ленинградский областной суд приговорил уроженца Гатчины Дениса Кирьянена к 15 годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) бывшей жены Юлии Середенко в финском городе Коувола, хотя гособвинение запросило для него на один год больше.

Источник: Коммерсантъ

Преступление было совершено более 10 лет назад и долгое время не могло дойти до суда, так как прокуратура возвращала материалы следствию из-за недостаточности доказательной базы. В итоге дело поступило в суд в конце июля минувшего года. К тому времени обвиняемый провел в СИЗО уже около двух лет.

Себя виновным Кирьянен так и не признал, однако в апреле текущего года это сделала коллегия присяжных. На их участии в суде настоял сам фигурант.

По версии Следственного комитета РФ (СКР), Кирьянен вывез тело экс-супруги и сбросил его в реку. Труп до сих пор не нашли. В СКР полагают, что мотивом стало нежелание подсудимого отдавать совместно нажитое в браке имущество при разводе — две квартиры в Гатчине и автомобиль. Все это оценивается в 9,6 млн рублей.