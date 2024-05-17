Убившего бывшую жену в Финляндии уроженца Гатчины приговорили к 15 годам колонии

Преступление было совершено более 10 лет назад и долгое время не могло дойти до суда, так как прокуратура возвращала материалы следствию из-за недостаточности доказательной базы. В итоге дело поступило в суд в конце июля минувшего года. К тому времени обвиняемый провел в СИЗО уже около двух лет.