Убившего бывшую жену в Финляндии уроженца Гатчины приговорили к 15 годам колонии

Преступление было совершено более 10 лет назад и долгое время не могло дойти до суда, так как прокуратура возвращала материалы следствию из-за недостаточности доказательной базы. В итоге дело поступило в суд в конце июля минувшего года. К тому времени обвиняемый провел в СИЗО уже около двух лет.
Себя виновным Кирьянен так и не признал, однако в апреле текущего года это сделала коллегия присяжных. На их участии в суде настоял сам фигурант.
По версии Следственного комитета РФ (СКР), Кирьянен вывез тело экс-супруги и сбросил его в реку. Труп до сих пор не нашли. В СКР полагают, что мотивом стало нежелание подсудимого отдавать совместно нажитое в браке имущество при разводе — две квартиры в Гатчине и автомобиль. Все это оценивается в 9,6 млн рублей.