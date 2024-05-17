В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами

В свою очередь пресс-служба управления ФСБ России по Нижегородской области уточняет, что речь идет о компании «Экостандарт», которая на основании соглашения с правительством Нижегородской области являлась региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 9 муниципальных районов. Отмечается, что в результате действий компании окружающей среде причинен ущерб на сумму не менее 332 миллионов рублей.