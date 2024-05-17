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В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Новгороде, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель регоператора по обращению с ТКО предоставил в министерство экологии Нижегородской области акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о количестве транспортированных на специализированный полигон отходов и размере понесенных оператором расходов. На основании предоставленных документов организации необоснованно были выплачены субсидии в размере более 13 миллионов рублей.

Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области.

«Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба управления ФСБ России по Нижегородской области уточняет, что речь идет о компании «Экостандарт», которая на основании соглашения с правительством Нижегородской области являлась региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 9 муниципальных районов. Отмечается, что в результате действий компании окружающей среде причинен ущерб на сумму не менее 332 миллионов рублей.

«При этом региональными органами власти выявлены факты неправомерного сбора с населения и юридических лиц платежей на сумму более 116 миллионов рублей, полученных за фактически не оказанные услуги в сфере обращения с ТКО», — подчеркивается в сообщении регионального УФСБ.