В Перми психопат забрался в квартиру к женщине и жестоко ее убил

По данным ведомства, в сентябре прошлого года обвиняемый проник в квартиру к пострадавшей, нанес ей ножевые ранения и ограбил. Травмы оказались смертельными. Во время расследования уголовного дела сыщики допросили около 20 свидетелей, провели более 20 судебных экспертиз, в том числе — комплексную психолого-психиатрическую, которая показала, что пермяк страдает психическим расстройством.