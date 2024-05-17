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В Перми психопат забрался в квартиру к женщине и жестоко ее убил

Мужчину отправят на принудительное лечение.

В Перми признали невменяемым мужчину, который жестоко зарезал женщину. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, в сентябре прошлого года обвиняемый проник в квартиру к пострадавшей, нанес ей ножевые ранения и ограбил. Травмы оказались смертельными. Во время расследования уголовного дела сыщики допросили около 20 свидетелей, провели более 20 судебных экспертиз, в том числе — комплексную психолого-психиатрическую, которая показала, что пермяк страдает психическим расстройством.

«Она показала, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — сообщили следователи.

Уголовное дело направлено в суд.