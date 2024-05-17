В Куйбышевском районе Самары сгорела карета скорой помощи

По информации ведомства, произошло возгорание на Ново-Молодежном переулке, возле д. 12. Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации последствий привлекли одну единицу техники и четыре человека.
Сегодня, 17 мая, в 04:12 (MSK+1) поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель». Об этом сообщает МЧС Самарской области. Сгорела карета скорой медицинской помощи.
По информации ведомства, произошло возгорание на Ново-Молодежном переулке, возле д. 12. Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации последствий привлекли одну единицу техники и четыре человека.