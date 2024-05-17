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Вылез на подоконник третьего этажа: подробности падения пятиклассника из окна школы в Симферополе

Пятиклассник, выпавший из окна гимназии Симферополя, вылез на подоконник.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны новые подробности падения пятиклассника из окна симферопольской гимназии № 11. Как сообщили в Следственном комитете Крыма и Севастополя, 12-летний ребенок упал вниз с третьего этажа.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что инцидент произошел в районе 10 часов утра 17 мая.

— Во время перемены открыл окно в классе на 3 этаже, присел на подоконник и упал вниз. С полученными серьезными повреждениями ребенок был доставлен в медицинское учреждение, — отметили в СК.

На данный момент ребенку оказывают помощь в больнице. Угрозы его жизни нет. А на месте работают следователи. Они опрашивают одноклассников мальчика и педагогов. Также ведется работа с родителями потерпевшего.

Следком по факту случившегося организовал проверку.

СК