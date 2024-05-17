Двое на электросамокате сбили пенсионерку с тростью в Петербурге

Видео инцидента опубликовали в соцсети. На кадрах видно, как двое на одном электросамокате ехали рядом с пешеходным переходом, на котором были люди. Однако неудачный маневр зацепил пенсионерку с тростью, из-за чего та упала за землю. Прохожие бросились к ней на помощь и подняли пострадавшую.