Двое на электросамокате сбили пенсионерку с тростью в Петербурге

В Петербурге продолжается череда дорожных аварий с участием электросамокатов. Пятница не стала исключением. Так, очевидцы рассказали о дорожном происшествии, в котором пострадала пенсионерка. О подробностях сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».
— На пересечении Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы самокатчики сбили бабушку, — написали горожане.
Видео инцидента опубликовали в соцсети. На кадрах видно, как двое на одном электросамокате ехали рядом с пешеходным переходом, на котором были люди. Однако неудачный маневр зацепил пенсионерку с тростью, из-за чего та упала за землю. Прохожие бросились к ней на помощь и подняли пострадавшую.
К слову, сегодня в Петербурге возбудили уголовное дело из-за очередного ДТП с участием электросамоката. Днем ранее у дома на Московском шоссе неизвестный сбил 33-летнюю горожанку, из-за чего женщину доставили в больницу с проломленной головой.
Напомним, с 16 мая в городе на Неве начала в полную силу работать технология Антитандем, которая запрещает ездить одновременно двум пользователям на одном электросамокате. В кикшеринге — разработчике функции — заявили, что устройство хоть и начало распознавать количество людей на транспорте, но все еще учится это делать.