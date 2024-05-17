Невероятное спасение ребенка попало на видео в Таразе

«Несмотря на то, что у ребенка не было признаков жизни, я боролся до конца, без остановки делал массаж сердца, применил все навыки, которым нас обучали. И случилось чудо, из легких вышла вода, мальчик начал дышать», — рассказал инспектор БПП УП Тараза Даурен Колкаев.