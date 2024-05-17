Невероятное спасение ребенка попало на видео в Таразе

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, кадры спасения запечатлел видеожетон одного из сотрудников полиции, бросившегося на помощь ребенку, который уже не дышал.
Автоэкипаж «Буран-3» патрулировал свою территорию, когда по рации поступил срочный вызов от дежурного. В канал, протекающий вдоль улицы Айша биби в Таразе, около школы упал 2-летний мальчик.
Полицейские за несколько минут прибыли на место, к тому времени прохожий вытащил малыша из воды в бессознательном состоянии. Пока ехала бригада скорой медицинской помощи, в течение 10 минут патрульный проводил мальчику сердечно-легочную реанимацию. Ребенок начал дышать.
«Несмотря на то, что у ребенка не было признаков жизни, я боролся до конца, без остановки делал массаж сердца, применил все навыки, которым нас обучали. И случилось чудо, из легких вышла вода, мальчик начал дышать», — рассказал инспектор БПП УП Тараза Даурен Колкаев.
Ребенка отвезли в областную детскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как помочь утопающему
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы
и т. п.);
- вызовите самостоятельно или с помощью окружающих скорую помощь; определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот; перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева
и т. п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.
Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.
Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.