Соцсети: грузовик протаранил пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Воронежем

Пользователи соцсетей сообщают, что в Новоусманском районе Воронежской области грузовик Scania врезался в пункт оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» и нанес ему серьезные повреждения. Видео опубликовали в социальных сетях в пятницу, 17 мая. Судя по кадрам, грузовик также оказался заметно поврежден, но водитель не пострадал. Кабинка, где принимают оплату, рухнула на землю.