Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцсети: грузовик протаранил пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Воронежем

Никто не пострадал.

Пользователи соцсетей сообщают, что в Новоусманском районе Воронежской области грузовик Scania врезался в пункт оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» и нанес ему серьезные повреждения. Видео опубликовали в социальных сетях в пятницу, 17 мая. Судя по кадрам, грузовик также оказался заметно поврежден, но водитель не пострадал. Кабинка, где принимают оплату, рухнула на землю.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что пострадавших в аварии не было.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Панинском районе автомобиль Opel Astra под управлением 44-летнего местного жителя вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель и 39-летний пассажир машины были доставлены в больницу с травмами.