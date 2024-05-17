Фицо перенес еще одну операцию

«Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — сказал он.
По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.
Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента.
«Это стандартная процедура. <…> Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован», — рассказала она.
При этом врач подтвердила, что состояние политика «действительно серьезное».
Покушение на премьера Словакии
На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.