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В Омской области случилось ЧП со зданием техникума

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 17 мая 2024 года, о проверке по факту срыва кровли с крыльца здания техникума в Нижнеомском районе.

«В результате неблагоприятных погодных условий ветром была повреждена кровля крыльца здания БПОУ “Нижнеомский филиал Калачинского аграрно-технического техникума”.

В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния, неприятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору данного образовательного учреждения", — передает ведомство.

Также, по данным прокуратуры, поставлена на контроль деятельность по восстановлению кровли.

Прокуратура