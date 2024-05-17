В Омской области случилось ЧП со зданием техникума

«В результате неблагоприятных погодных условий ветром была повреждена кровля крыльца здания БПОУ “Нижнеомский филиал Калачинского аграрно-технического техникума”.
В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния, неприятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору данного образовательного учреждения", — передает ведомство.
Также, по данным прокуратуры, поставлена на контроль деятельность по восстановлению кровли.