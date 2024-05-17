В Волгограде мужчина убил квартиранта за долги по оплате

— Между фигурантом и его квартиросъемщиком произошел конфликт в связи с имеющейся задолженностью за аренду жилья. В ходе ссоры обвиняемый нанес не менее 7 ударов руками и ногами в различные части тела 52-летнего квартиранта, в том числе в голову, — уточнили в следкоме.