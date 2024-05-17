В Волгограде мужчина убил квартиранта за долги по оплате

СК передал в суд материалы уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Волгограда, который до смерти забил квартиросъемщика за долги по оплате жилья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло 7 октября в квартире дома № 8 на улице Ольги Форш.
— Между фигурантом и его квартиросъемщиком произошел конфликт в связи с имеющейся задолженностью за аренду жилья. В ходе ссоры обвиняемый нанес не менее 7 ударов руками и ногами в различные части тела 52-летнего квартиранта, в том числе в голову, — уточнили в следкоме.
Мужчине грозит срок по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Он находится по стражей в ожидании суда.