Атака беспилотников ВСУ оставила 16 тысяч человек без света в Новороссийске

В результате атаки были отключены линии к подстанциям «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская», которые обеспечивают электричеством несколько районов города, включая Цемдолину, Борисовку, переулок Краснознаменного и улицу Цемзавод Пролетарий. Также без света остались восемь социальных объектов.



По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Новороссийска, электроснабжение для потребителей в Цемдолине и Борисовке уже восстановлено. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроэнергии для оставшихся потребителей, запитанных от подстанций «Новорэс» и «Геопорт», которые, в свою очередь, питаются от подстанции «Кирилловская».



Планируется, что все работы по восстановлению энергоснабжения будут завершены к 16:00.