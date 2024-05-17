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Атака беспилотников ВСУ оставила 16 тысяч человек без света в Новороссийске

В ночь с 16 на 17 мая в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины был поврежден трансформатор на подстанции «Гайдук-Тяговая» в Новороссийске, что привело к отключению электроэнергии в жилых домах. Об этом сообщил Оперативный штаб Кубани.

Источник: Новая Кубань

В результате атаки были отключены линии к подстанциям «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская», которые обеспечивают электричеством несколько районов города, включая Цемдолину, Борисовку, переулок Краснознаменного и улицу Цемзавод Пролетарий. Также без света остались восемь социальных объектов.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Новороссийска, электроснабжение для потребителей в Цемдолине и Борисовке уже восстановлено. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроэнергии для оставшихся потребителей, запитанных от подстанций «Новорэс» и «Геопорт», которые, в свою очередь, питаются от подстанции «Кирилловская».

Планируется, что все работы по восстановлению энергоснабжения будут завершены к 16:00.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ночь на 17 мая силы ПВО сбили над Новороссийском более 10 беспилотников.