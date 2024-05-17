В Миассе избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве на стадионе

27-летний житель Миасса, неработавший Иван Конюхович, по решению суда отправлен в изолятор до середины лета. Он обвиняется в том, что 14-го мая, в ходе перестрелки на стадионе «Южный», нанёс огнестрельные ранения одному из братьев Мацеленко, который скончался от полученных ран. Второму из братьев удалось бежать, он также получил огнестрельные ранения, но они были достаточно лёгкими и пострадавший не стал обращаться в больницу.
Согласно версии следствия, Конюхович стал участником конфликта с компанией, в которой, как раз, и тусовались братья. Обвиняемый решил не тратить много времени на переговоры и начал стрелять из карабина. На суде, как пишет Ура.ру, Конюхович заявил, что даже не знал о степени тяжести повреждений, которые нанёс жертве. Несмотря на то, что он сообщил суду о своём раскаяния, вердикт правосудия остался неизменным, миасского стрелка увезли в СИЗО.