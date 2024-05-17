В Миассе избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве на стадионе

Согласно версии следствия, Конюхович стал участником конфликта с компанией, в которой, как раз, и тусовались братья. Обвиняемый решил не тратить много времени на переговоры и начал стрелять из карабина. На суде, как пишет Ура.ру, Конюхович заявил, что даже не знал о степени тяжести повреждений, которые нанёс жертве. Несмотря на то, что он сообщил суду о своём раскаяния, вердикт правосудия остался неизменным, миасского стрелка увезли в СИЗО.