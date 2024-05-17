В Казани «звезде» финансовой пирамиды Finiko Нуриевой дали 4,5 года колонии

В эту пятницу, 17 мая, Вахитовский районный суд Казани огласил приговор «звезде» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой. Она заключила сделку со следствием, поэтому процесс прошел в особом порядке. Он стал первым по уголовному делу о хищении у вкладчиков более 200 миллионов рублей.