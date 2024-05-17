В Казани «звезде» финансовой пирамиды Finiko Нуриевой дали 4,5 года колонии

В эту пятницу, 17 мая, Вахитовский районный суд Казани огласил приговор «звезде» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой. Она заключила сделку со следствием, поэтому процесс прошел в особом порядке. Он стал первым по уголовному делу о хищении у вкладчиков более 200 миллионов рублей.
Нуриева полностью признала свою вину в крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. В итоге ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Хотя прокуратура просила для нее 6,5 лет лишения свободы.
Напомним, Лилия Нуриева активно зазывала людей вложиться в Finiko под баснословные проценты. Но никто из них не получил прибыли и потеряли свои деньги.
На очереди новый процесс по делу финансовой пирамиды. Он также пройдет в Вахитовском районном суде Казани. Перед законом предстанут 10 человек. В том числе и сооснователь Finiko Кирилл Доронин.
Все они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в организации преступного сообщества и участие в нем, а также в совершении мошенничества в крупном размере.