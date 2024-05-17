На территории аэропорта в Минеральных Водах произошел пожар

«Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составляет 150 кв. м.
Ранее в оперативных службах сообщали, что пожарные следовали на вызов о возгорании в терминале аэропорта.
«По предварительным данным, произошло возгорания терминала зоны прилета аэропорта в Минеральных Водах. На место выехали пожарные», — сказал собеседник агентства.