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На территории аэропорта в Минеральных Водах произошел пожар

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на привокзальной площади у аэропорта в Минводах на Ставрополье, возгорание локализовано, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 150 кв. м.

Ранее в оперативных службах сообщали, что пожарные следовали на вызов о возгорании в терминале аэропорта.

«По предварительным данным, произошло возгорания терминала зоны прилета аэропорта в Минеральных Водах. На место выехали пожарные», — сказал собеседник агентства.

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