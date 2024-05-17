СК возбудил дело о загрязнении воздуха из-за пожара на свалке в Новосибирске

Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту совершения экологического преступления в Новосибирске. Об этом вечером в пятницу, 17 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в результате нарушения правил эксплуатации Левобережного мусорного полигона 14 мая произошло возгорание расположенных на нём твёрдных бытовых отходов, что повлекло загрянение воздуха по нескольким показателям.
«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили в пробах воздуха, взятого во вторник вблизи горящего мусорного полигона, превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида азота..
В пробах взятых в среду, 15 мая превышений ПДК вредных веществ зафиксировано не было..
В четверг, 16 мая пресс-служба МУП «САХ», которое эксплуатирует полигон, сообщила о незначительном превышении в размере 1 ПДК по формальдегиду только на теле самой свалки.
В пятницу превышений ПДК вредных веществ в воздухе не было зафиксировано и там.
«По результатам замеров воздуха, которые ежедневно проводит аналитическая лаборатория департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ни в жилой зоне, ни на теле самого полигона превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе регоператора 17 мая.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что прокуратура Новосибирской области выявила нарушения закона в деятельности МУП «САХ», повлекшее возгорание полигона «Левобережный».