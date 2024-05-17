СК возбудил дело о загрязнении воздуха из-за пожара на свалке в Новосибирске

«По результатам замеров воздуха, которые ежедневно проводит аналитическая лаборатория департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ни в жилой зоне, ни на теле самого полигона превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе регоператора 17 мая.