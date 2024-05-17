Водитель снесла забор и стену гаража в Минске из-за плохого самочувствия

В ГАИ напомнили: управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.