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Водитель снесла забор и стену гаража в Минске из-за плохого самочувствия

Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП в минской Каменной горке.

Источник: Смартпресс

По информации столичной Госавтоинспекции, утром в пятницу 45-летняя водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по улице Скрипникова в направлении улицы Притыцкого, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на стену гаража по улице Жебрака.

«Предположительно, автоледи стало плохо во время движения. Водитель доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — отметили в ГАИ.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.

В ГАИ напомнили: управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.