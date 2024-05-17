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Свердловский замминистра остался под стражей

17 мая Свердловский областной суд оставил под стражей заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Защитники чиновника просили назначить меру пресечения, которая бы не была связана с содержанием под стражей.

Защита просила назначить домашний арест или запрет определенных действий. Она ссылалась на состояние здоровья обвиняемого.

Андрея Кислицына обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Именно это решение и обжаловала защита.

«Свердловский областной суд оставил обвиняемого под стражей, а постановление суда первой инстанции без изменения по существу. Мера пресечения по 26 июня 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«МК-Урал» ранее писал, что в начале мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, советника гендиректора «Энергосбыт Плюс» Павла Мякишева. Об этом сообщили в суде.

Павла Мякишева обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По предварительным данным, он мог участвовать в передаче взятки заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну.