Свердловский замминистра остался под стражей

Андрея Кислицына обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Именно это решение и обжаловала защита.