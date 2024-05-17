Свердловский замминистра остался под стражей

Защитники чиновника просили назначить меру пресечения, которая бы не была связана с содержанием под стражей.
Защита просила назначить домашний арест или запрет определенных действий. Она ссылалась на состояние здоровья обвиняемого.
Андрея Кислицына обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Именно это решение и обжаловала защита.
«Свердловский областной суд оставил обвиняемого под стражей, а постановление суда первой инстанции без изменения по существу. Мера пресечения по 26 июня 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«МК-Урал» ранее писал, что в начале мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, советника гендиректора «Энергосбыт Плюс» Павла Мякишева. Об этом сообщили в суде.
Павла Мякишева обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По предварительным данным, он мог участвовать в передаче взятки заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну.