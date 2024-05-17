Восемь человек в Астане осудили за терроризм

По информации прокуратуры города, участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.
«Руководитель этой группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии. Государственным обвинителем-прокурором полностью доказана вина осужденных. Прокуратура города Астаны предостерегает граждан от посещения мест и интернет-сайтов, пропагандирующих радикальные идеи в исламе».
Приговор вступил в законную силу.