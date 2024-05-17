Закончился 49 день поисков двух пропавших уфимских подростков

Когда дети перестали выходить на связь, обеспокоенные родители сначала пытались найти их своими силами, а потом обратились за помощью к спасателям и полиции. В итоге 31 марта в региональном МЧС сообщили о первой зацепке: рюкзаки, принадлежавшие школьникам, были найдены в лесу рядом с шестой пристанью. В свою очередь следственный комитет республики по факту исчезновения детей возбудил уголовное дело.